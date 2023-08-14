Украинский командующий признал трудности в противодействии российским БПЛА

Генерал ВСУ Наев признал трудности в противодействии БПЛА России над Киевом

Противодействовать российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), наносящим удары по целям в Киеве, трудно из-за сложностей с определением их маршрута, заявил командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев в интервью «РБК-Украина».

«Сложность сбивания заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) и определить направление их полета в ночное время довольно сложно», — сказал он.

Наев также отметил, что для противовоздушной обороны Украины является трудной задачей сбить объект ночью, ориентируясь лишь на звук двигателя.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Вооруженные силы Украины сумели создать большой запас БПЛА. По его словам, российская армия наносит удары по заводам по сборке дронов в Одессе.