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11:48, 14 августа 2023Бывший СССР

Украинский командующий признал трудности в противодействии российским БПЛА

Генерал ВСУ Наев признал трудности в противодействии БПЛА России над Киевом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Противодействовать российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), наносящим удары по целям в Киеве, трудно из-за сложностей с определением их маршрута, заявил командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев в интервью «РБК-Украина».

«Сложность сбивания заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) и определить направление их полета в ночное время довольно сложно», — сказал он.

Наев также отметил, что для противовоздушной обороны Украины является трудной задачей сбить объект ночью, ориентируясь лишь на звук двигателя.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Вооруженные силы Украины сумели создать большой запас БПЛА. По его словам, российская армия наносит удары по заводам по сборке дронов в Одессе.

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    Алевтина Запольская
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