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09:22, 14 августа 2023Мир

Министр обороны Китая в августе посетит Россию и Белоруссию

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию в середине августа

Фото: GREG BAKER / Reuters

Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию. Об этом сообщило министерство обороны КНР.

Визит организован по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина. В Москве Ли посетит XI Московскую конференцию по безопасности.

В Белоруссии Ли встретится с военными и государственными деятелями, а также совершит визит в военные части.

Ранее Россия и Китай провели совместные морские учения недалеко от побережья Аляски. Это шокировало власти США.

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    Александр Слабиев
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