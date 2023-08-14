Кайли Дженнер снялась в бикини на море

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась новыми снимками в откровенном образе на отдыхе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость снялась на фоне моря и гор в бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на завязках. На размещенных фото видно, что тело Дженнер выглядит подтянутым и упругим.

При этом она намочила длинные темные волосы и провела по ним руками сверху вниз. «Пускай лето будет круглый год, пожалуйста», — подписала она.

Ранее в августе Кайли Дженнер отметила день рождения новыми снимками в бикини. Знаменитость отметила 26-летие на пляже, снявшись в купальнике черного цвета. Предпринимательница позировала с распущенными мокрыми волосами, отказавшись при этом от макияжа. Из аксессуаров на манекенщице были золотые серьги и массивные колье.