На авиашоу в США потерпел крушение истребитель МиГ-23

На авиашоу в американском штате Мичиган потерпел крушение истребитель МиГ-23

На авиашоу в американском штате Мичиган во время исполнения маневров потерпел крушение истребитель МиГ-23. Пилот и пассажир самолета выжили, успев вовремя катапультироваться, сообщается на сайте Детройтского столичный аэропорта.

«Демонстрационный самолет МиГ-23 врезался в стоянку у апартаментов. Пилот и пассажир на заднем сиденье успешно катапультировались из самолета до крушения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что они не получили серьезных травм, однако, несмотря на это, было принято решение доставить их в ближайшую больницу.

Самолет врезался в автомобили на стоянке жилого комплекса, никто из людей не пострадал. Причины инцидента неизвестны.

Ранее истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Как уточняется, самолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдной местности.