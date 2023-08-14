Россияне одобрили трудовую миграцию

ВЦИОМ: 47 процентов россиян назвали трудовую миграцию положительным явлением

Трудовую миграцию положительным явлением для России назвали 47 процентов опрошенных, свидетельствуют данные центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уровень одобрения миграции за десять лет вырос — в 2013 году этот показатель составлял 14 процентов. Среди поддерживающих миграцию — 50 процентов жителей городов и 47 процентов сельчан. При этом 40 процентов опрошенных считают это явление отрицательным для России. В 2013 году этот показатель составлял 74 процента.

Чаще плюсы в трудовой миграции видят 18-24-летние (61 процент) и 25-34-летние (56 процентов). Отрицательные стороны отмечают россияне 45-59 лет (51 процент). Кроме того, к иностранцам лучше относятся хорошо зарабатывающие россияне (61 процент). Среди граждан с низкой зарплатой таких оказалось 28 процентов. Негативно о миграции высказываются 56 процентов «бедных» и 29 процентов «богатых» россиян.

При этом 39 процентов россиян считают, что в последнее время отношения между представителями разных национальностей осложнились. За десять лет этот показатель снизился — в 2013 году он составлял 57 процентов. О стабильности в сфере международных отношений говорят 38 процентов опрошенных. О том, что межнациональные отношения стали менее напряженными, рассказали 15 процентов россиян — в два раза больше, чем десять лет назад.

В Минтруде ранее заявляли, что к 2030 году в России будет 3,5 миллиона трудовых мигрантов (на 400 тысяч больше, чем в 2022 году). Доля иностранцев в российских компаниях к концу десятилетия вырастет до 4,7 процента с 4,2 процента в 2022 году. В ведомстве отметили, что спрос на мигрантов выше всего в сферах ретейла, перевозок, сервиса и строительства.