Россияне одобрили трудовую миграцию
Трудовую миграцию положительным явлением для России назвали 47 процентов опрошенных, свидетельствуют данные центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уровень одобрения миграции за десять лет вырос — в 2013 году этот показатель составлял 14 процентов. Среди поддерживающих миграцию — 50 процентов жителей городов и 47 процентов сельчан. При этом 40 процентов опрошенных считают это явление отрицательным для России. В 2013 году этот показатель составлял 74 процента.
Чаще плюсы в трудовой миграции видят 18-24-летние (61 процент) и 25-34-летние (56 процентов). Отрицательные стороны отмечают россияне 45-59 лет (51 процент). Кроме того, к иностранцам лучше относятся хорошо зарабатывающие россияне (61 процент). Среди граждан с низкой зарплатой таких оказалось 28 процентов. Негативно о миграции высказываются 56 процентов «бедных» и 29 процентов «богатых» россиян.
При этом 39 процентов россиян считают, что в последнее время отношения между представителями разных национальностей осложнились. За десять лет этот показатель снизился — в 2013 году он составлял 57 процентов. О стабильности в сфере международных отношений говорят 38 процентов опрошенных. О том, что межнациональные отношения стали менее напряженными, рассказали 15 процентов россиян — в два раза больше, чем десять лет назад.
В Минтруде ранее заявляли, что к 2030 году в России будет 3,5 миллиона трудовых мигрантов (на 400 тысяч больше, чем в 2022 году). Доля иностранцев в российских компаниях к концу десятилетия вырастет до 4,7 процента с 4,2 процента в 2022 году. В ведомстве отметили, что спрос на мигрантов выше всего в сферах ретейла, перевозок, сервиса и строительства.