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20:38, 14 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали подозреваемого в ложном минировании ТЦ

На Алтае задержали 18-летнего юношу за массовые лжеминирования

Фото: о: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Алтайском крае полиция задержала 18-летнего местного жителя по подозрению в ложном минировании торговых центров (ТЦ) Иванова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Ивановской области.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, житель региона рассылал ложные сообщения с подменной электронной почты, используя программы для шифрования своего местоположения. Он может быть причастен к серии подобных преступлений в других городах России, среди которых Саратов, Омск, Челябинск, Махачкала. Силовики выясняют все обстоятельства и мотивы поведения молодого человека.

14 июля Анивский районный суд Сахалинской области приговорил ранее судимого 50-летнего местного жителя к шести годам колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании административного здания.

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    Варвара Митина
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