На сайте Московского урбанистического форума открылась страница «Станция Манеж»

На сайте Мосурбанфорума открылась страница, посвященная выставке «Станция манеж»

На сайте Московского урбанистического форума открылась страница, посвященная выставке «Станция Манеж». Об этом сообщается на сайте форума.

«Выставка “Станция Манеж” активно готовится к открытию. Сегодня заработал соответствующий раздел на сайте Московского урбанистического форума. Здесь будут анонсироваться мероприятия, которые горожане смогут посетить всей семьей», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Помимо этого, на странице будут публиковать отчеты о прошедших событиях. На сайте появятся программа выступлений популярных спикеров, расписание лекций и других мероприятий. Также там разместят программу семейного досугового центра, где пройдут викторины, мастер-классы, игры и квест для детей, за прохождение которого можно будет получить призы.

На «Станции Манеж» представят городские мегапроекты. Среди них — Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и Большая кольцевая линия метро. Гости площадки узнают о будущем столичного транспорта, увидят уникальную коллекцию автомобилей, смогут примерить на себя роль машиниста и узнать о вакансиях транспортного комплекса Москвы.

Выставка будет работать до 10 сентября, вход на площадку свободный.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.