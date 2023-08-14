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14:41, 14 августа 2023Россия

На сайте Московского урбанистического форума открылась страница «Станция Манеж»

На сайте Мосурбанфорума открылась страница, посвященная выставке «Станция манеж»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На сайте Московского урбанистического форума открылась страница, посвященная выставке «Станция Манеж». Об этом сообщается на сайте форума.

«Выставка “Станция Манеж” активно готовится к открытию. Сегодня заработал соответствующий раздел на сайте Московского урбанистического форума. Здесь будут анонсироваться мероприятия, которые горожане смогут посетить всей семьей», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Помимо этого, на странице будут публиковать отчеты о прошедших событиях. На сайте появятся программа выступлений популярных спикеров, расписание лекций и других мероприятий. Также там разместят программу семейного досугового центра, где пройдут викторины, мастер-классы, игры и квест для детей, за прохождение которого можно будет получить призы.

На «Станции Манеж» представят городские мегапроекты. Среди них — Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и Большая кольцевая линия метро. Гости площадки узнают о будущем столичного транспорта, увидят уникальную коллекцию автомобилей, смогут примерить на себя роль машиниста и узнать о вакансиях транспортного комплекса Москвы.

Выставка будет работать до 10 сентября, вход на площадку свободный.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.

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    Варвара Родикова
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