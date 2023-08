Бывшая теща Абрамовича стала возлюбленной 92-летнего миллиардера Руперта Мердока

92-летнего миллиардера Руперта Мердока заметили с новой возлюбленной из России

Новой возлюбленной 92-летнего миллиардера Руперта Мердока оказалась теща Романа Абрамовича. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты заметили медиамагната отдыхающим на яхте с 66-летней Еленой Жуковой. По информации издания, она молекулярный биолог. Ее дочь, Дарья Жукова, была замужем за российским олигархом Романом Абрамовичем.

По версии издания, Мердок познакомился с Еленой благодаря тому, что ее дочь дружит с Венди Денг, его третьей бывшей женой.

Представители Мердока пока не давали комментариев относительно статуса его отношений с Жуковой. Однако анонимный информатор сообщил изданию Drudge Report, что «у Мердока много энергии даже для людей вполовину младше его, и он вполне мог снова влюбиться».

При этом в апреле Мердок разорвал помолвку с 66-летней Энн Лесли Смит, которая должна была стать его пятой женой. Это произошло лишь через две недели после того, как он сделал возлюбленной предложение. Близкие к нему источники утверждали, что причиной разрыва тогда стали религиозные взгляды невесты и ее нежелание находиться под прицелом прессы.

Руперт Мердок — один из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит холдинг News Corp, в который входят сотни СМИ по всему миру. В частности, компания Мердока владеет американскими изданиями The Wall Street Journal и New York Post, британскими The Sun и The Times, телеканалами Fox News и Sky News Australia.

Бизнесмен родился 11 марта 1931 года и впервые женился еще в 1956-м. Всего у него было четыре жены, с последней из которых, 66-летней бывшей топ-моделью Джерри Холл, он развелся в июне 2022 года.

Елена Жукова с 1979 года работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР. В начале 1990-х она вместе с дочерью переехала в США и устроилась научным сотрудником в центр исследования диабета Медицинского колледжа Бэйлора. Позднее Жукова работала в медицинском исследовательском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Она дважды была замужем. Исповедует иудаизм.

