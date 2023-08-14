МВД России объявило в розыск трех генералов ВСУ

МВД России объявило в розыск по уголовной статье трех генералов ВСУ

МВД России объявило в розыск по уголовной статье трех украинских генералов, в том числе замглавнокомандующего Вооруженных сил Украины Евгения Мойсюка, которого считает причастным к обстрелам Донбасса. Об этом говорят данные в базе розыска ведомства.

По какой статье разыскивается Мойсюк, не уточняется. Также в базе министерства по уголовной статье ищут генерал-майоров Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука. По мнению следствия, украинские военные причастны к обстрелам Донбасса, в результате которых погибли и были ранены более 100 человек.

В мае в розыск были объявлены три украинских генерала, в том числе первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник.