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18:09, 14 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о госпитализации наместника Киево-Печерской лавры

Наместник Киево-Печерской лавры Павел был госпитализирован, ему провели операцию

Фото: Volodymyr Petrov / Reuters

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел был экстренно госпитализирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил выступающий в интересах УПЦ адвокат-протоиерей Никита Чекман.

По его словам, митрополита госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева, где ему была проведена операция.

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    Георгий Нестеров
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