Стало известно о госпитализации наместника Киево-Печерской лавры

Наместник Киево-Печерской лавры Павел был госпитализирован, ему провели операцию

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел был экстренно госпитализирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил выступающий в интересах УПЦ адвокат-протоиерей Никита Чекман.

По его словам, митрополита госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева, где ему была проведена операция.