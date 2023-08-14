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13:02, 14 августа 2023Силовые структуры

Россиянка под наркотиками выстрелила в пришедших ее спасать полицейских

В Петербурге женщина в опьянении выстрелила в полицейских, пришедших ее спасать

Фото: «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге женщина выстрелила из карабина в полицейских, которые пришли ей на помощь. Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне вечером сосед услышал крики и, выйдя на балкон, выяснил, что в одной из квартир была заперта женщина. По ее словам, друзья бросили ее одну несколько дней назад и закрыли дверь с внешней стороны. Мужчина вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители принялись вызволять женщину, однако та открыла в них через дверь огонь. Выяснилось, что она находилась в наркотическом опьянении.

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    Илона Палей
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