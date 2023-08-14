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16:11, 14 августа 2023Из жизни

Маск пообещал подписчикам свои интимные фото

Маск не нашел новые мемы и пообещал подписчикам нюдсы

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Миллиардер Илон Маск пожаловался подписчикам, что у него кончаются мемы. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

13 августа владелец Tesla, SpaceX и соцсети X опубликовал фото рыжего кота, сидящего на кухонной плите и смотрящего на пустую стену. Картинка подписана словами: «У меня заканчиваются мемы. Завтра начну публиковать нюдсы».

Пост набрал около 65 миллионов просмотров. Некоторые пользователи начали шутить, что Маск должен выложить интимный ролик со своим участием. «Я не могу дождаться, пока выложу свое первое X-видео», -- написал пародийный аккаунт Маска, намекая на сходство нового названия Twitter с известным порносайтом.

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Под публикацией тут же начали появляться новые мемы о возможной порнокарьере миллиардера. На одном из них Маск лежит на усыпанной розами постели, а в правом углу значится надпись «X-video».

Ранее Илон Маск сообщал, что провел переговоры о месте грядущего боя с Марком Цукербергом с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и итальянским министром культуры Дженнаро Санджулиано. По его словам, они позволили устроить поединок в некоем «эпическом месте» на фоне Древнего Рима.

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    Антонина Черташ
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