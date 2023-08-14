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08:35, 14 августа 2023Бывший СССР

Мэр Одессы сообщил о пожарах в городе после серии взрывов

Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после серии взрывов
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Defence Forces Southern Ukraine / Reuters

В Одессе вспыхнуло несколько пожаров после серии взрывов в городе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, его слова передает РИА Новости.

«Вспыхнуло несколько пожаров...» — написал он в социальных сетях. Ночью 14 августа в Одессе объявили воздушную тревогу, вскоре в городе произошли взрывы. Местных жителей попросили оставаться дома.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Вооруженные силы Украины сумели создать большой запас беспилотных летательных аппаратов. По его словам, российская армия наносит удары и по заводам по сборке дронов в Одессе.

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    Алевтина Запольская
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