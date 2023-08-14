Российского пенсионера осудили на восемь лет за поджог сотрудницы ПФР

В Минводах пенсионер, поджегший сотрудницу ПФР, получил 8 лет колонии

В Минеральных Водах суд приговорил к восьми годам лишения свободы 66-летнего местного жителя, который поджег сотрудницу Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Мужчина признан виновным в покушении общеопасным способом. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Суд установил, что в октябре 2022 года россиянин пришел в служебный кабинет руководителя клиентской службы ПФР и получил отказ в назначении социальной пенсии. Тогда мужчина облил сотрудницу воспламеняющейся жидкостью, поджег ее и скрылся с места преступления.

Женщина успела оперативно потушить огонь, но, несмотря на своевременную медицинскую помощь, она все-таки получила ожоги тела.