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06:30, 14 августа 2023Наука и техника

Рост фотосинтеза резко замедлился по всему миру

Science: рост скорости фотосинтеза резко замедлился по всему миру

Фото: Oleg Popov / Unsplash

Ученые Китая и США обнаружили, что вызванный увеличением концентрации углекислого газа рост скорости фотосинтеза во всем мире резко замедлился. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

В процессе фотосинтеза растения поглощают и превращают СО2 и воду в углеводы и выделяют кислород из поглощенной воды. Предыдущие исследования показали, что по мере роста уровня углекислого газа в атмосфере за последнее столетие растения воспользовались увеличением количества газа, ускорив фотосинтез и забирая больше углерода из атмосферы. Эффектом от этого стало торможение глобального потепления.

В новой работе было показано, что повышение содержания CO2 в атмосфере замедлило темпы роста глобального фотосинтеза, поскольку атмосфера также стала суше. Ученые изучили данные о количестве углекислого газа и воды в атмосфере, собранные наземными датчиками по всему миру в период с 1982 по 2016 год. Кроме того, были изучены спутниковые снимки областей, покрытых растительностью.

Модели, которые учитывают наблюдаемую картину, показали, что по мере роста уровня углекислого газа за последние 100 лет глобальные темпы фотосинтеза также расти. Однако в ближайшем будущем скорость фотосинтеза может вообще перестать расти по мере того, как планета становится теплее и суше.

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    Александр Еникеев
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