Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала СВО
Пассажирский самолет пролетел через воздушное пространство Украины впервые с начала СВО. Об этом пишет NRK.
По данным издания, воздушное судно принадлежало турецкой авиакомпании BBN Airlines. Перевозчик подтвердил, что 25 июля ее чартерный самолет Airbus A320-200, следовавший из Осло в Анталью, отклонился от первоначального маршрута из-за надвигавшейся бури и оказался в закрытом небе над Украиной.
«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных инцидентов», — заявили в компании.
Отмечается, что на борту лайнера могло находиться до 180 пассажиров.
Ранее в августе рейс самолета российской авиакомпании «Якутия» был сорван из-за проблем с двигателем. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Владивостока в Благовещенск.