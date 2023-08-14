Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала СВО

NRK: самолет BBN Airlines пролетел через Украину впервые с начала СВО

Пассажирский самолет пролетел через воздушное пространство Украины впервые с начала СВО. Об этом пишет NRK.

По данным издания, воздушное судно принадлежало турецкой авиакомпании BBN Airlines. Перевозчик подтвердил, что 25 июля ее чартерный самолет Airbus A320-200, следовавший из Осло в Анталью, отклонился от первоначального маршрута из-за надвигавшейся бури и оказался в закрытом небе над Украиной.

«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных инцидентов», — заявили в компании.

Отмечается, что на борту лайнера могло находиться до 180 пассажиров.

Ранее в августе рейс самолета российской авиакомпании «Якутия» был сорван из-за проблем с двигателем. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Владивостока в Благовещенск.

