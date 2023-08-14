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20:08, 14 августа 2023Из жизни

Змея попыталась проглотить дикобраза

В Израиле змея попыталась проглотить дикобраза и не смогла его выплюнуть

Фото: Aviad Bar / Parks and nature authority

Недалеко от города Тель-Авив, Израиль, змея попыталась проглотить дикобраза. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Когда пресмыкающееся нашли, оно неподвижно лежало на земле с дикобразом во рту. Как установил Авиад Бар, специалист по рептилиям из Управления природы и парков Израиля, это была неядовитая змея, относящаяся к виду Dolichophis jugularis.

По словам Бара, змея успела наполовину проглотить добычу, затем попыталась ее выплюнуть, но не смогла из-за иголок дикобраза, направленных в одну сторону. Это привело к летальному исходу обоих животных.

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В Израиле обитает около 41 вида змей. Большинство из них не представляют опасности для людей, и только девять видов являются ядовитыми.

Ранее сообщалось, что в США ястреб спикировал на женщину, которая пыталась избавиться от вцепившейся в нее змеи. По словам американки, после нападения вся ее рука была в синяках и крови.

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    Алиса Удовик
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