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02:34, 14 августа 2023Мир

Европейскую страну обвинили в желании разделить Украину

Tokyo Shimbun: в Румынии помнят о перешедшей Украине Северной Буковине
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Unsplash

Румыния и другие европейские страны помнят о своих утраченных землях, которые остались в составе Украины после распада СССР. Об этом написал Юдзи Коянаги в газете Tokyo Shimbun.

Некоторые соседи Украины в Восточной Европе не поддерживают помощь Киеву, что объясняется историческими причинами и утратой ими части земель в пользу Советского Союза и его республик. В частности, в Румынии испытывают «смешанные чувства к Украине», поскольку в стране помнят о перешедшей ей Северной Буковине.

«Древний город Сучава в Буковине в северо-восточной части страны находится совсем недалеко от Украины, и многие беженцы бегут сюда от военного конфликта. Но на улицах не видно ни плакатов, ни листовок в поддержку Киева, ни украинских флагов», — отметил автор.

Журналист напомнил, что бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга в сентябре 2022 года публично назвал границы Украины неестественными. По словам Коянаги, правительство в Бухаресте поддерживает Киев меньше, чем другие западные страны.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предрек распад Украины после краха президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, в разделе страны будут участвовать Польша, Венгрия и Румыния.

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    Марина Совина
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