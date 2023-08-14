Tokyo Shimbun: в Румынии помнят о перешедшей Украине Северной Буковине

Румыния и другие европейские страны помнят о своих утраченных землях, которые остались в составе Украины после распада СССР. Об этом написал Юдзи Коянаги в газете Tokyo Shimbun.

Некоторые соседи Украины в Восточной Европе не поддерживают помощь Киеву, что объясняется историческими причинами и утратой ими части земель в пользу Советского Союза и его республик. В частности, в Румынии испытывают «смешанные чувства к Украине», поскольку в стране помнят о перешедшей ей Северной Буковине.

«Древний город Сучава в Буковине в северо-восточной части страны находится совсем недалеко от Украины, и многие беженцы бегут сюда от военного конфликта. Но на улицах не видно ни плакатов, ни листовок в поддержку Киева, ни украинских флагов», — отметил автор.

Журналист напомнил, что бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга в сентябре 2022 года публично назвал границы Украины неестественными. По словам Коянаги, правительство в Бухаресте поддерживает Киев меньше, чем другие западные страны.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предрек распад Украины после краха президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, в разделе страны будут участвовать Польша, Венгрия и Румыния.