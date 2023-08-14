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12:58, 14 августа 2023Экономика

В России резко выросла доля людей с доходом от 100 тысяч рублей

FinExpertiza: доля россиян с доходом от 100 тысяч рублей увеличилась на треть

Фото: Sasha Matveeva / Unsplash

По итогам 2022 года доля россиян со среднемесячным доходом от 100 тысяч рублей увеличилась на 30,6 процента по сравнению с 2021-м. Число таких граждан составило 10,9 миллиона человек, или 7,4 процента населения, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании FinExpertiza.

Речь идет о номинальных доходах, которые включают зарплату, соцвыплаты, дивиденды, полученные проценты по депозитам. Эксперты объяснили рост доли россиян с доходом от 100 тысяч рублей рядом факторов. Среди ключевых — высокие выплаты военным и общий дефицит кадров на внутреннем рынке, из-за которого работодатели ведут борьбу за квалифицированный персонал и повышают заработные платы.

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В то же время часть прироста номинальных доходов россиян «съедает» инфляция. В FinExpertiza отметили, что из-за роста потребительских цен снижается покупательская способность граждан. С учетом этого доля граждан, чьи доходы по покупательной способности соответствуют 100 тысячам рублей и более в ценах 2022 года, за последние годы менялась незначительно.

Ранее аналитики Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) представили результаты опроса, согласно которым по состоянию на середину июня 2023 года свыше половины россиян (53 процента) сочли свое материальное положение средним, а чуть более четверти (26 процентов) назвали его хорошим. В то же время почти каждый пятый гражданин (19 процентов) испытывает определенные финансовые трудности и считает свое материальное положение плохим.

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    Анатолий Акулов
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