Бывшего генерал-майора СБУ осудили на 12 лет за госизмену

Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет за госизмену и попытку совершить теракт

Бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) приговорили к 12 годам заключения за госизмену и попытку совершить теракт. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора республики в Telegram-канале.

«Суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», — сказано в публикации.

При этом ведомство не уточняет имя осужденного. Отмечается, что экс-сотрудник СБУ получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По версии следствия, он собирал данные, которые составляли гостайну.

Ранее украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы директора Бердянского морского порта Владимира Стельмаченко. Его обвинили в сотрудничестве с Россией и передаче имущества порта на баланс местной администрации.

