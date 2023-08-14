Двух жительниц Киева задержали за посты в соцсетях

СБУ сообщила о задержании двух жительниц Киева за публикации в соцсетях

Украинские силовики задержали двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве заявили, что правоохранители задержали «двух безработных жительниц Киева, искавших работу копирайтера на фриланс-биржах». Отмечается, что женщины «ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграмм-каналов до 70 фейковых сообщений» о боевых действиях на Украине.

В СБУ уточнили, что задержанным предъявлено обвинение в соответствии с частью шестой статьи 111-1 Уголовного кодекса республики («Коллаборационная деятельность»). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали жительницу города Очаков Николаевской области, которая, как утверждают в ведомстве, следила за передвижениями президента Украины Владимира Зеленского.