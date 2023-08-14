Россия объявила в розыск баптистского пастора за дискредитацию армии

МВД России объявило в розыск баптистского пастора Сипко за дискредитацию ВС РФ

МВД России объявило в розыск баптистского пастора Юрия Сипко, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

О том, что 61-летний религиозный деятель стал фигурантом дела сообщил 8 августа Следственный комитет России. У него и его соратников прошли обыски в Москве и Калуге.

По данным следствия, в марте 2022 года Сипко разместил в интернете видеоролик, в содержании которого, по заключению психолого-лингвистического исследования, имеется ложная информация о действиях Российской армии относительно мирного населения Украины.