Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 14 августа 2023Силовые структуры

Россия объявила в розыск баптистского пастора за дискредитацию армии

МВД России объявило в розыск баптистского пастора Сипко за дискредитацию ВС РФ

Фото: Станислав Трифонов / Лента.ру

МВД России объявило в розыск баптистского пастора Юрия Сипко, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

О том, что 61-летний религиозный деятель стал фигурантом дела сообщил 8 августа Следственный комитет России. У него и его соратников прошли обыски в Москве и Калуге.

По данным следствия, в марте 2022 года Сипко разместил в интернете видеоролик, в содержании которого, по заключению психолого-лингвистического исследования, имеется ложная информация о действиях Российской армии относительно мирного населения Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России проведет экстренное заседание

    Оксана Самойлова снялась топлес

    Названо условие для вхождения россиян в средний класс

    Два москвича поменяли имена ради пожизненно бесплатной еды в «Тануки»

    Крупнейшей экономике Европы предрекли трудности

    В России отменили анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

    Россия объявила в розыск баптистского пастора за дискредитацию армии

    Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала СВО

    В России решили бороться с серым вывозом бензина из страны

    Кабмин потратит миллиарды рублей на досрочное расселение аварийного жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости