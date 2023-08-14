Заключен контракт на создание российской группировки СКИФ

«Решетнев»: с «Роскосмосом» заключен контракт на создание группировки СКИФ

«Решетнев» и «Роскосмос» заключили контракт на создание российской группировки спутниковой связи СКИФ. Об этом в Telegram сообщает дочерняя компания госкорпорации.

«По условиям контракта специалисты "Решетнева" разработают и создадут два первых космических аппарата для спутниковой системы СКИФ, а также наземный специальный комплекс и наземный комплекс управления», — заявили в компании.

В «Решетневе» напомнили, что группировка СКИФ предназначена для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.

В июне ТАСС со ссылкой на российскую компанию «Решетнев» сообщил, что это предприятие «Роскосмоса» запланировало выпускать по спутнику в неделю. Речь идет о космических аппаратах «Гонец-М1» и «Скиф» массой от 100 до 1000 килограммов. Их выпуск будет поставлен на поток.