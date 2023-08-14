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12:47, 14 августа 2023Экономика

Россиянам дали совет по покупке и продаже валюты

Экономист Беляев назвал целесообразной покупку долларов в качестве страховки
СюжетКурс доллара:

Фото: Mackenzie Marco / Unsplash

Ситуация с курсом доллара и инфляцией вряд ли будет улучшаться, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил целесообразность покупки и продажи валюты на фоне ее подорожания.

Все зависит от того, какие цели преследует человек, убежден экономист. Кроме того, целесообразность продажи долларов зависит от того, за сколько они приобретались. «Все индивидуально. Надо подумать, есть ли смысл сейчас продавать и уходить в рубли, вкладывать их под проценты или в какие-то другие инструменты. Может быть, там и больше выиграют», — добавил Беляев.

Приобретать валюту сейчас можно, но только в качестве страховочного инструмента, то есть как гарантию от инфляции, считает он. Однако стоит учитывать, что это вряд ли принесет прибыль. Также надо иметь в виду, что выход в ноль возможен при определенных условиях, обратил внимание эксперт.

Покупать ты будешь по курсу продажи банка — то есть выше биржевой цены, а продавать, когда тебе понадобятся рубли — по курсу ниже биржевого. Чтобы выйти в ноль, надо, чтобы рубль подешевел еще хотя бы процентов на 10, а то и на 15 по отношению к доллару. Только тогда ты выйдешь в ноль

Михаил Беляевэкономист

Такой сценарий он счел возможным. «Пространство для снижения рубля еще есть. Я думаю, пределы в районе 110 или 120. Туда он придет, остановится, мы это назовем новой реальностью, а потом все будет зависеть от дальнейшей экономической ситуации», — заключил Беляев.

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже утром 14 августа достиг отметки в 101 рубль, евро на пике торговался по 111.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, россияне не переживают насчет текущего курса рубля, им даже «наплевать» на это соотношение. Чиновник объяснил, что граждане получают зарплату, и на их лицах видны улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к отметке в 100 рублей.

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    Екатерина Смирная
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