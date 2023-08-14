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13:20, 14 августа 2023Экономика

Влияние роста курсов валют на финансовую стабильность в России оценили

Аналитик Самиев: рост курсов валют не угрожает финансовой стабильности в РФ

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Падение рубля к доллару не несет угрозы финансовой стабильности в России. Существует вероятность, что проблему удастся урегулировать с помощью повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Полагаю, повышение ключевой ставки по масштабам будет сопоставимо с прошлым. Могут повысить плюс-минус на один процентный пункт, — допустил аналитик. — Более сильное повышение, на несколько процентных пунктов, в полтора раза все-таки кажется маловероятным».

По словам Самиева, существуют различные факторы, влияющие на динамику курса: это и то, как будут осуществляться закупки валюты, и как поведут себя крупные игроки, и прочее. Но, если не произойдет каких-либо резких изменений, даже повышения ключевой ставки на один процентный пункт может быть достаточно для стабилизации.

«Также должен согласиться с ЦБ, что угроза с точки зрения финансовой стабильности, действительно, отсутствует. Но она есть с точки зрения инфляции, что в какой-то степени было предсказано. Это угроза в динамике реальных доходов населения, платежеспособного спроса», — считает экономист.

Ранее в Центробанке заявили, что не видят рисков для финансовой стабильности в России в падении курса рубля. Там также допустили повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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    Наталия Белова
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