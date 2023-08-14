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19:26, 14 августа 2023Мир

Посол США встретилась с обвиненным в шпионаже журналистом Гершковичем

Посол США Трейси встретилась с обвиненным в шпионаже журналистом WSJ Гершковичем

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посол США в России Линн Трейси встретилась с обвиненным в шпионаже журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем, передает издание.

«Посол Трейси сообщила, что Эван по-прежнему находится в хорошем состоянии здоровья и сохраняет силы, несмотря на обстоятельства», — заявили в посольстве США в Москве.

Ранее США выразили готовность работать с Россией по возвращению Гершковича. Несмотря на разногласия между США и Россией, стороны продолжают работать над возвращением обвиняемого в шпионаже журналиста, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

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    Анастасия Заикина
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