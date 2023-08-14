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13:13, 14 августа 2023Россия

Путин заявил о готовности России сотрудничать с одним типом стран

Путин: РФ готова сотрудничать с отстаивающими независимый путь развития странами

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Kremlin / Reuters

Россия готова сотрудничать с отстаивающими независимый путь развития странами. Об этом в обращении по случаю открытия форума «Армия-2023» заявил президент Владимир Путин. Видео с речью президента опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, еще одним критерием для расширения сотрудничества является готовность строить единую, равную и неделимую систему безопасности.

«Россия открыта к углублению (...) технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития», — заявил глава государства.

Ранее российский лидер заявлял, что Россия была искренне готова к открытому диалогу с Западом, но США и Европа решили «прикрыться зонтиком».

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    Марк Леонов
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