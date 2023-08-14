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15:01, 14 августа 2023Забота о себе

Названы уменьшающие талию упражнения

Диетолог Волынкина: уменьшить талию помогут боковая планка и «вакуум»

Фото: Moritz Wolf / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Несколько простых упражнений, которые можно выполнять дома, помогут уменьшить талию, рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. Ее цитирует NEWS.ru.

Среди уменьшающих талию упражнений она назвала боковую планку, скручивания и упражнение «вакуум». При выполнении боковой планки от 20 до 30 секунд на одной стороне Волынкина предложила усилить действие, поднимая таз вверх и возвращая его в исходное положение.

Также, добавила она, помогают скрутки в планке. «Стоя в обычной планке на прямых руках, разворачиваемся влево, опорная рука строго под плечом, голова и шея ровно. Свободная рука вытянута вверх перпендикулярно полу, то есть положение разворота», — объяснила она, предложив задержаться в этом положении от пяти до десяти секунд и затем поменять сторону.

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Скручивания нижней части корпуса, продолжила Волынкина, можно выполнять из упора на руках или предплечья. Для этого она порекомендовала развернуть таз вправо и влево, задерживаясь на несколько секунд. Наконец, для выполнения упражнения «вакуум» она порекомендовала втянуть живот и удерживать дыхание на 30 секунд. Помимо этого, как рассказала тренер, уменьшению талии поспособствует кручение обруча.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке пяти километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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    Александра Лисица
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