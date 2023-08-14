В Госдуме предсказали подорожание иностранного оборудования в России

В ГД заявили, что из-за курса рубля может подорожать иностранное оборудование

В России на фоне резкого падения курса рубля может подорожать высокотехнологичное оборудование иностранного производства. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко.

«С точки зрения потребителя это (ослабление рубля — прим. "Ленты.ру") не всегда хорошо, потому что техника высокотехнологичная иностранного производства будет дорожать на фоне такой курсовой разницы», — сказал он.

Кравченко говорит о динамике курса нацвалюты в условиях «серьезной перестройки» российской экономики и промышленности в течение последних полутора лет. По его прогнозам, рубль может укрепиться к осени.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что стоимость доллара на максимуме может достигнуть 110–120 рублей. При этом в целом будет наблюдаться последовательное снижение курса национальной валюты.

По состоянию на 13:14 мск американская валюта торгуется на уровне 101,35 рубля, евро — 111,03 рубля, юань — 13,9 рубля. Все валюты в ходе торгов 14 августа достигли рекордных уровней с марта 2022 года.