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13:19, 14 августа 2023Экономика

В Госдуме предсказали подорожание иностранного оборудования в России

В ГД заявили, что из-за курса рубля может подорожать иностранное оборудование

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В России на фоне резкого падения курса рубля может подорожать высокотехнологичное оборудование иностранного производства. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко

«С точки зрения потребителя это (ослабление рубля — прим. "Ленты.ру") не всегда хорошо, потому что техника высокотехнологичная иностранного производства будет дорожать на фоне такой курсовой разницы», — сказал он.

Кравченко говорит о динамике курса нацвалюты в условиях «серьезной перестройки» российской экономики и промышленности в течение последних полутора лет. По его прогнозам, рубль может укрепиться к осени.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что стоимость доллара на максимуме может достигнуть 110–120 рублей. При этом в целом будет наблюдаться последовательное снижение курса национальной валюты.

По состоянию на 13:14 мск американская валюта торгуется на уровне 101,35 рубля, евро — 111,03 рубля, юань — 13,9 рубля. Все валюты в ходе торгов 14 августа достигли рекордных уровней с марта 2022 года.

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    Мария Грушко
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