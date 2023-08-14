Квартира копившей мусор год женщины попала на видео

New York Post: женщина из Китая год не выносила мусор из квартиры

Женщина из Китая не выносила мусор из арендованной квартиры в течение года. Заваленное отходами жилье попало на видео, которое опубликовало издание New York Post.

Автор появившихся в сети кадров — владелец квартиры в городе Циндао провинции Шаньдун. На видео арендатор сидит на полу среди гор скопившегося мусора и играет с телефоном, пока другая женщина расчищает завалы. Кучи мусора настолько высокие, что достают до окон.

По словам арендодателя, запах, который стоял в квартире, вызвал у него приступ тошноты. Он отметил, что мусора было еще больше — до съемки видео он вынес некоторую часть отходов наружу. Полностью очистить жилье удалось только спустя пять часов уборки. Собственник дал жильцу пару дней на поиск новой квартиры и заплатил компенсацию за преждевременное расторжение контракта.

Ранее стало известно о жителе Амурской области, который превратил свою квартиру в свалку. Из-за скопления мусора в квартире россиянина сломался туалет — навалившиеся на него кучи хлама сместили стояк в санузле.