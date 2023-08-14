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21:33, 14 августа 2023Мир

В США рассказали об уничтожении Россией техники ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ уничтожили большое количество Patriot на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российская армия за несколько месяцев уничтожила большое количество комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, переданных Киеву. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — заявил он. При этом, по словам экс-разведчика, украинская сторона не стремится это афишировать.

Ранее Риттер сообщил об уничтожении российскими БПЛА «Ланцет» украинских артиллерийских систем. Он отметил, что Киев понес значительные потери.

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    Марина Совина
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