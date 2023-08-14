Число пострадавших из-за атаки ВСУ на российский приграничный регион выросло

Число пострадавших из-за обстрела ВСУ курского села Волфино выросло до четырех

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Волфино Глушковского района Курской области выросло до четырех. Об этом сообщил председатель правительства приграничного российского региона Алексей Смирнов на оперативном совещании с губернатором Романом Старовойтом, пишет РИА Новости.

По словам Смирнова, среди пострадавших двое мужчин и две женщины. «Ими [ранеными] занимаются наши медики, к счастью, они не тяжелые», — отчитался он.

ВСУ обстреляли Волфино днем 13 августа. По данным Старовойта, всего зафиксировали 10 прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом. Также сообщалось о трех пострадавших.

Кроме того, губернатор опубликовал кадры с последствиями удара по селу. На них видно поврежденные дома и машины.