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13:00, 14 августа 2023Бывший СССР

Оценены возможности ВСУ провести новое контрнаступление

Полковник Литовкин: возможности ВСУ для нового наступления весной ограничены
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения нового контрнаступления весной следующего года будут ограничены. Об этом он заявил беседе с «Известиями».

«Может быть [контрнаступление весной], если от Украины что-нибудь останется к следующей весне. (…) Я думаю, что мы будем двигаться и возможности контрнаступления Украины будут сильно ограничены к тому времени», — сказал эксперт. По мнению Литовкина, российская сторона не будет ждать, когда ВСУ подготовятся к новой контрнаступательной операции.

Ранее стало известно о начале подготовки стран Запада к тому, что Украина проведет наступление весной 2024 года. Западные политики и военачальники полагают, что текущее контрнаступление ВСУ может продлиться еще много месяцев. В связи с этим Запад начал обсуждать подготовку к затяжному конфликту на Украине.

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    Кристина Есикова
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