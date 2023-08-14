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21:23, 14 августа 2023Бывший СССР

В США обозначили крайний срок для прорыва украинских войск

Экс-лейтенант армии США Нагл: Киев должен совершить прорыв до начала ноября

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинским войскам необходимо совершить прорыв до начала ноября, поскольку в противном случае им помешает осенняя распутица. Такое мнение выразил бывший лейтенант-коммандер американской армии Джон Нагл, передает Intelligencer.

Он подчеркнул, что если они не успеют сделать это к обозначенному сроку, то добиться прорыва позже уже не удастся. Как отмечается в материале, украинская армия сталкивается с трудностями в ходе контрнаступления, в частности, из-за ограничений во времени. Помимо этого, ее положение осложняется приближающимся сезоном осенней грязи, пишет издание.

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    Марина Совина
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