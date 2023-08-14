В США обозначили крайний срок для прорыва украинских войск

Экс-лейтенант армии США Нагл: Киев должен совершить прорыв до начала ноября

Украинским войскам необходимо совершить прорыв до начала ноября, поскольку в противном случае им помешает осенняя распутица. Такое мнение выразил бывший лейтенант-коммандер американской армии Джон Нагл, передает Intelligencer.

Он подчеркнул, что если они не успеют сделать это к обозначенному сроку, то добиться прорыва позже уже не удастся. Как отмечается в материале, украинская армия сталкивается с трудностями в ходе контрнаступления, в частности, из-за ограничений во времени. Помимо этого, ее положение осложняется приближающимся сезоном осенней грязи, пишет издание.