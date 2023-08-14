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15:41, 14 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали способ выбрать подходящее платье на чужую свадьбу

Стилистка Фролова призвала отказаться от вульгарных платьев на чужой свадьбе

Фото: Katelyn MacMillan / Unsplash

Стилистка Екатерина Фролова назвала россиянкам способ выбрать подходящее платье на чужую свадьбу. Ее комментарий публикует портал «Моменты».

Эксперт отметила, что в свадебной моде для гостей на данный момент не существует ярко выраженных трендов. В то же время она призвала отказаться от откровенных нарядов. «Главное — не пошло, не вульгарно и не перебивать платье невесты. Опять же стоит руководствоваться дресс-кодом. Может, есть какая-то особая тематика», — пояснила специалистка.

В свою очередь, удачными вариантами станут шелковые платья в пол и платья с пайетками пастельных оттенков. Также актуальны изделия, оформленные перьями или драпировками. Кроме того, можно приобрести предмет гардероба с воланами, рюшами и оборками, если тщательно подобрать цвет и фасон.

В июле известный американский психолог и эксперт по отношениям Кармен Харра раскрыла связь между моделью свадебного платья и характером невесты. Так, цветные платья указывают на нонконформизм и нестандартный образ мыслей девушки или пары, отметила эксперт. В свою очередь, короткие платья выбирают доминантные личности, а бальные — приверженки традиционных ценностей.

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    Алина Гостева
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