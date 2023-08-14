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18:42, 14 августа 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о поездке Зеленского в подконтрольную Киеву часть ДНР

Офис президента Украины: Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает офис главы государства.

«Во время рабочей поездки на Донетчину президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар"», — сказано в заявлении ведомства. Уточняется, что украинский лидер был проинформирован об оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностях применения различных видов вооружения.

Кроме того, Зеленский обсудил с командирами бригад и батальонов проблемы, с которыми сталкиваются украинские бойцы, и пути их решения. Президент Украины сообщил в своем Telegram-канале, что каждый день получает общие данные, которые дают широкое понимание ситуации. Однако он хотел сам посетить все бригады для понимания проблем.

Ранее Зеленский навестил солдат в госпитале, расположенном в городе Ивано-Франковск, где проходят лечение получившие ранения военнослужащие. Украинский лидер сфотографировался с военными и поблагодарил их за службу.

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    Кристина Есикова
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