Индия не пригласила Украину на саммит G20

Пардеши: Украина не вошла в список стран, приглашенных на саммит G20

Специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши сообщил журналистам, что Украина не значится в списке стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки», который пройдет с 9 по 10 сентября. Его слова приводит РБК.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать визита украинского лидера Владимира Зеленского на саммит, Пардеши заявил, что в списке приглашенных числятся девять стран, однако Украина в этот лист не входит. Он уточнил, что приглашены Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур.

Пардеши также задали вопрос, предпримет ли Индия попытку объединить страны глобального Юга против России по украинскому конфликту. «G20 — это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий», — ответил он, добавив, что на саммите могут обсудить экономические последствия конфликта, но не способы его решения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о своей возможной поездке на саммит G20. При этом Индия выразила надежду, что российский лидер все же приедет в Нью-Дели.