Стало известно о строительстве на Западной Украине центра для экспорта зерна

«24 канал»: на Западной Украине началось строительство центра для экспорта зерна

На Западной Украине в Закарпатской области началось строительство железнодорожного логистического центра для экспорта зерна в Италию. Об этом сообщает «24 канал».

«Строительство объекта происходит при содействии Министерство иностранных дел (МИД) Италии, куда должны отправиться наши зерновые. Местная община выделила под строительство сорок гектаров земли», — сообщает телеканал.

По его данным, центр должен соединить Украину с итальянскими портами, откуда зерно будет отправляться в другие страны.

К проекту привлечены железная дорога и владельцы портов в Венеции, Вероне, Триесте. Также терминал будет иметь доступ к железным дорогам Словакии, Венгрии и Румынии.

Главы сельской администрации Иван Туряница рассказал, что авторы проекта искали логистическую платформу с географически удобным расположением, а также с широкой и узкой колеей. «Речь идет о заросших кустарником пустых территориях», — сказал он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев возложил надежды на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в возобновлением экспорта украинского зерна.

