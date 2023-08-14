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15:25, 14 августа 2023Моя страна

Российские ученые научились по-новому утилизировать угольную золу

Сибирские ученые научились делать высокопрочный материал из угольной золы

Фото: Dominik Vanyi / Unsplash

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук научились по-новому утилизировать золу, которая в больших количествах образуется при сжигании бурого угля. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, российским специалистам удалось создать из угольных отходов высокопрочную стеклокерамику со свойствами магнита. При этом им не пришлось добавлять другие вещества или дополнительно размельчать сырье — золу просто запекли при температуре 1200 градусов.

«Все полученные образцы обладают магнитными свойствами, что позволяет предложить их для промышленного использования в качестве магнитных материалов», — пояснила кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Елена Фоменко.

По ее словам, полученная стеклокерамика отличается особой прочностью и устойчивостью к коррозии и стиранию. При этом подобный способ утилизации угольной золы позволит значительно сократить загрязнение атмосферы угольными микрочастицами.

Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) вместе с коллегами из Египта создали новый адсорбент, который можно использовать для очистки сточных вод от распространенного промышленного красителя.

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