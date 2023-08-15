Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:40, 15 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали визуально старящие наряды

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Персональная стилистка Надежда Коржевина назвала россиянкам визуально старящие наряды. Ее комментарий публикует портал «Я покупаю».

В первую очередь эксперт призвала отказаться от «чайных» платьев длиной чуть ниже колена с расклешенным подолом, подчеркнутой талией и мелким цветочным принтом. В то же время ухудшить внешность способны вязаные кардиганы, классические жакеты темных цветов, винтажные предметы гардероба и твидовые костюмы.

Кроме того, зрительно прибавить возраст могут изделия коричневого, винного, фиолетового или синего оттенков, а также накладные воротники в сочетании с классическими предметами гардероба, отметила специалистка.

Ранее в августе стилистка и дизайнер Лилия Фаттахова назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень и зиму 2023-2024 годов. Так, на смену популярному текущим летом розовому цвету в грядущем сезоне придет фуксия. В то же время благодаря растущему интересу дизайнеров к окружающей природе в трендах окажутся оттенки зеленого, заявила специалистка.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России резко поднял ключевую ставку. Как она повлияет на курс рубля?

    Россиянкам назвали визуально старящие наряды

    Расследованием дела о взрыве в Махачкале займется центральный аппарат СКР

    Лавров обвинил Запад в провоцировании конфликта между ядерными государствами

    «Ахмат» уволил главного тренера

    Москвичи раскрыли свои расходы на сбор ребенка в школу

    Запущено в производство уничтожающее коронавирус молоко

    Известный актер Устинов рассказал о полученных в зоне СВО ранениях

    Чешский генерал назвал главные ошибки ВСУ при контрнаступлении

    В России назвали главную проблему США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости