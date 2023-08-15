Мантуров назвал сроки начала выпуска авто на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Мантуров: выпуск авто на бывшем заводе Volkswagen может начаться в 2023 году

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться уже в 2023 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, что до конца года это может произойти», — сказал Мантуров, не называя конкретных сроков.

Ранее немецкий Volkswagen назвал цену сделки по продаже активов автоконцерна в России. Компания «Арт-Финанс», структура дилерского холдинга «Авилон», выкупила пять компаний за 125 миллионов евро.

О продаже российских активов Volkswagen Group местному инвестору стало известно 19 мая. «Арт-Финанс» выкупила завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и сервисные центры, страховые и лизинговые подразделения, а также склады компании. Правительство согласовало продажу бизнеса Volkswagen без опциона на обратный выкуп.

