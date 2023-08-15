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17:24, 15 августа 2023Ценности

Россиянкам раскрыли простой способ исправить неудачную стрижку

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Стилистка по волосам Ангелина Образцова раскрыла россиянкам простой способ исправить неудачную стрижку. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

По словам эксперта, визуально скорректировать неудавшуюся работу мастера поможет укладка волос с прикорневым объемом. «Вам понадобятся фен и брашинг. Обязательно нанесите пенку перед тем как сушить волосы», — заявила собеседница издания. Также она отметила, что замаскировать прическу получится посредством головных уборов и аксессуаров.

При этом специалистка призвала тщательно подходить к выбору парикмахера и просить его оставлять больший запас длины волос при стрижке.

Ранее стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам визуально омолаживающие прически. Эксперт призвал женщин 30-40 лет экспериментировать с внешним видом, например коротко стричься или наращивать волосы.

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    Алина Гостева
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