Россиянкам раскрыли простой способ исправить неудачную стрижку
Стилистка по волосам Ангелина Образцова раскрыла россиянкам простой способ исправить неудачную стрижку. Ее комментарий публикует портал «Городовой».
По словам эксперта, визуально скорректировать неудавшуюся работу мастера поможет укладка волос с прикорневым объемом. «Вам понадобятся фен и брашинг. Обязательно нанесите пенку перед тем как сушить волосы», — заявила собеседница издания. Также она отметила, что замаскировать прическу получится посредством головных уборов и аксессуаров.
При этом специалистка призвала тщательно подходить к выбору парикмахера и просить его оставлять больший запас длины волос при стрижке.
Ранее стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам визуально омолаживающие прически. Эксперт призвал женщин 30-40 лет экспериментировать с внешним видом, например коротко стричься или наращивать волосы.