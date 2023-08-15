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10:33, 15 августа 2023Культура

Стал известен гонорар Марго Робби за главную роль в фильме «Барби»

Гонорар Марго Робби за участие в фильме «Барби» составил 50 миллионов долларов

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Стал известен гонорар австралийской актрисы Марго Робби за исполнение главной роли в фильме Греты Гервиг «Барби». Об этом сообщает Variety.

По данным трех источников, осведомленных о сделке артистки с киностудией, звезда получит более 50 миллионов долларов. Такая сумма складывается из заработной платы Робби за участие в проекте, а также с процентов кассовых сборов картины.

Сейчас общие сборы фильма «Барби» во всем мире составляют 1,18 миллиарда долларов. Отмечается, что это делает Гервиг первой женщиной-режиссером, снявшим фильм, который собрал такую рекордную сумму в прокате.

Ранее сообщалось, что продюсеры картины работают над второй частью после успеха в кинопрокате.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

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    Анастасия Астахова
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