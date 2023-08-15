Бразилия осталась без света

G1: почти во всех штатах Бразилии произошло масштабное отключение электричества

В большинстве штатов Бразилии произошло масштабное отключение электричества. Об этом сообщает G1.

Инцидент с отключением света в стране произошел утром во вторник, 15 августа. В Национальном системном операторе и министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики рассказали, что его причиной стал сбой, произошедший в восемь утра, однако не указали его причину.

Проблемы с электричеством в Сан-Пауло повлияли на работу нескольких линий метрополитена. В городе Сальвадоре, столице штата Баия на северо-востоке, пассажиры метро были вынуждены идти пешком по путям. Во многих больших городах Бразилии перестали работать светофоры. К настоящему моменту электричество вернули на юге, юго-востоке и западе страны.

В августе стало известно, что из-за сильного тропического тайфуна «Ханун» в Японии без света остались несколько сотен тысяч домохозяйств. При этом десятки людей пострадали.