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00:19, 16 августа 2023Мир

В США заявили о невозможности участвовать в войне с Россией

В Пентагоне заявили об отсутствии сил США в Черном море для войны с Россией

Фото: Armin Weigel / dpa

В США заявили о нежелании и невозможности участвовать в войне с Россией, так как страна не располагает военными силами в Черном море. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ответ на вопрос о возможности силой решить вопрос экспорта украинского зерна, передает ТАСС.

Тем временем США ведут переговоры со странами Восточной Европы для разработки альтернативных маршрутов, планируется, что к октябрю 2023 года Украины сможет в четыре раза увеличить мощности по экспорту зерна, отправляя груз через реку Дунай и по Черному морю в порты Румынии. Однако Турция и ООН не оставляют надежды на возвращение России к зерновой сделке и параллельно предпринимают шаги в этом направлении.

Ранее в Турции оценили шансы президента Эрдогана повлиять на возобновление зерновой сделки с Россией. Там отметили, что отмена черноморской инициативы может иметь серьезные последствия, такие как возникновение голода.

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    Александра Синицына
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