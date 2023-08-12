В Турции заявили о шансах Эрдогана убедить Россию возобновить зерновую сделку

Глава Минобороны Турции Гюлер: Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер уверен, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган способен убедить Россию возобновить зерновую сделку. Об этом он заявил телеканалу A Haber.

«Наш президент прилагает большие усилия для решения проблемы в этой напряженной повестке дня. Лично я считаю, что наш президент способен решить эту проблему», — сказал министр. Гюлер считает, что после приостановки поставок зерна из России и Украины могут быть очень серьезные последствия, так как есть риск возникновения голода.

По его словам, на Эрдогане лежит ответственность по решению ситуации с зерновой сделкой, благодаря инициативе президента Турции было поставлено свыше 33 миллионов тонн зерна нуждающимся странам.

Ранее турецкий лидер признался в намерении добиться возобновления зерновой сделки. Он отметил, что Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.

