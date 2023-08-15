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11:44, 15 августа 2023Наука и техника

Россия начала серийный выпуск «Блокпоста» для СВО

ОКБ «Астрон»: начат серийный выпуск ударного комплекса «Блокпост» для СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России начался серийный выпуск разведывательно-ударного тепловизионного комплекса «Блокпост», который планируется поставить в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро (ОКБ) «Астрон» на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

«Комплекс претерпел модернизацию: стал более безопасным для оператора и приобрел новую функцию — возможность нанесения удара. Изделия пошли в серию, комплексы будут направлены для применения в зону СВО, счет идет на тысячи», — сказали в ОКБ.

Там уточнили, что в «Блокпост» интегрированы беспилотные летательные аппараты, в частности БПЛА400Т. В ОКБ добавили, что система «позволяет синтезировать панорамный обзор с возможностью отправить для доразведки дрон в интересующий участок».

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Говоря о технических характеристиках «Блокпоста», агентство пишет, что комплекс позволяет обнаруживать и определять в автоматическом режиме местоположение живой силы на расстояниях до 3,5 километра, техники — до 5 километров. Распознавание обнаруженных целей осуществляется беспилотником на дистанциях до 800 метров.

Модернизированный разведывательный дрон БПЛА400Т разработки «Астрона», представленный на форуме «Армия-2022», оснащен системой прицельного сброса кумулятивно-осколочных боеприпасов и способен летать на расстояние до шести километров.

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    Иван Потапов
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