Россия начала серийный выпуск «Блокпоста» для СВО

ОКБ «Астрон»: начат серийный выпуск ударного комплекса «Блокпост» для СВО

В России начался серийный выпуск разведывательно-ударного тепловизионного комплекса «Блокпост», который планируется поставить в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро (ОКБ) «Астрон» на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

«Комплекс претерпел модернизацию: стал более безопасным для оператора и приобрел новую функцию — возможность нанесения удара. Изделия пошли в серию, комплексы будут направлены для применения в зону СВО, счет идет на тысячи», — сказали в ОКБ.

Там уточнили, что в «Блокпост» интегрированы беспилотные летательные аппараты, в частности БПЛА400Т. В ОКБ добавили, что система «позволяет синтезировать панорамный обзор с возможностью отправить для доразведки дрон в интересующий участок».

Говоря о технических характеристиках «Блокпоста», агентство пишет, что комплекс позволяет обнаруживать и определять в автоматическом режиме местоположение живой силы на расстояниях до 3,5 километра, техники — до 5 километров. Распознавание обнаруженных целей осуществляется беспилотником на дистанциях до 800 метров.

Модернизированный разведывательный дрон БПЛА400Т разработки «Астрона», представленный на форуме «Армия-2022», оснащен системой прицельного сброса кумулятивно-осколочных боеприпасов и способен летать на расстояние до шести километров.