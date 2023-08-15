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16:53, 15 августа 2023Из жизни

Мужчина сделал сальто с яхты и разорвал губу

Daily Mail: турист из Великобритании прыгнул с яхты в море и разорвал губу

Кадр: NYP

Турист из Великобритании во время отдыха в Турции неудачно сделал сальто с яхты и разорвал губу. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летний Маолей Берк прилетел в турецкий город Алтынкум, где остановился в пятизвездочном отеле. После отдыха у бассейна мужчина и девять его друзей заказали экскурсию на яхте.

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Во время экскурсии Берк решил прыгнуть со средней палубы в море. Он попытался сделать сальто назад и ударился лицом о борт судна. В результате удара британец сломал нос и челюсть, а также получил рваную рану на носогубной складке.

При помощи другого пассажира мужчина вернулся на борт, после чего его госпитализировали.

Врачи провели туристу двухчасовую операцию, в ходе которой наложили швы ему на лицо. По словам специалистов, при других обстоятельствах последствия могли бы быть гораздо более серьезными.

Берк, который раньше играл в регби и неоднократно ломал нос, заявил, что благодарен медицинскому персоналу за высококачественное лечение. Он пошутил, что в Турцию часто приезжают дешево исправить форму носа, и ему тоже удалось это сделать, но при других обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что во Флориде, США, усатая акула-нянька укусила за губу мальчика, который ловил омаров. Мать помогла сыну забраться на борт и оказала первую помощь.

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    Алиса Дмитриева
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