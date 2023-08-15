Обнаружен новый промежуточный между звездами и планетами объект

Астрономы Caltech обнаружили коричневый карлик с массой чуть меньше звезды

Астрономы Калифорнийского технологического института (Caltech) сообщили об открытии нового массивного коричневого карлика — объекта, занимающего промежуточное положение между газовыми гигантами и маломассивными звездами. Этот объект примерно в 80 раз массивнее Юпитера. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Коричневый карлик был обнаружен в ходе поисков маломассивных затменно-двойных звезд, проводимых с помощью роботизированного обзора неба Zwicky Transient Facility (ZTF). Субзвездный объект находится в составе системы, получившей обозначение ZTF J2020+5033, и содержащей также красную карликовую звезду.

Субзвездные объекты имеют массу, меньшую, чем необходимо для запуска и поддержания термоядерных реакций горения водорода. К ним относятся как коричневые карлики, так и звезды типа EF Эридана, потерявшие почти все вещество из-за аккреции на соседнюю звезду. Коричневый карлик в ZTF J2020+5033 сравним по размеру с Юпитером, но в 80,1 раза больше него, что помещает его чуть ниже границы, отделяющей звезды от субзвездных объектов. Эффективная температура, характеризующаяся ее светимость, оценивается в 1691 кельвинов.

Красный карлик в ZTF J2020+5033 имеет радиус 0,176 радиуса Солнца и массу 0,134 массы Солнца. Эффективная температура звезды оценивается в 2856 кельвинов.

Двойная система находится примерно в 445 световых годах от Земли. Возраст системы оценивается от 5 до 13 миллиардов лет, а ее орбитальный период составляет всего 1,9 часа, что короче периодов всех известных на настоящий момент коричневых карликов, находящихся в двойных системах и обнаруженных методом транзита.