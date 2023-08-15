Избивших и переехавших мужчину машиной россиян задержали

В Челябинске полиция задержала подозреваемых, переехавших мужчину машиной

В Челябинске полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении местного жителя, которого затем переехали машиной. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представитель ведомства подчеркнул, что ситуацией заинтересовалось руководство УМВД Челябинска, поэтому расследование находится на их контроле.

Ранее сообщалось об одном нападавшем. Он позвонил по домофону в квартиру потерпевшего, а затем спрятался за кустами. Когда мужчина вышел, нападавший атаковал сзади. Затем он сел в машину и переехал пострадавшего. Отец раненого предположил, что нападение произошло из-за ревности. В больнице у россиянина диагностировали перелом челюсти, бедра и сотрясение мозга.